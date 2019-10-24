Сирия, 24 октября. Дональд Трамп заявил, что США сохранят присутствие в Сирии в районах нефтяных месторождений. Курды-боевики покидают северные территории Хасаки. ВКС РФ атаковали расположения «Ан-Нусры»*** на севере Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали расположения «Ан-Нусры» в северной части Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрепрайоны исламистов к юго-западу от Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в причастности ко взрыву в городе Тель-Абьяд на севере Ракки; задержали жен боевиков ИГ1, попытавшихся бежать из «аль-Хола»; оставили свои позиции между населенными пунктами ад-Дербасия и аль-Амуда на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по позициям курдских террористов вблизи города Мараназ на севере Алеппо.

Провинция Латакия

В северной части Латакии возобновили работу российские ВКС. Как передает Twitter-канал (thiqanewsagency), военные самолеты ВКС РФ атаковали фортификационные сооружения террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, в районе населенного пункта Кабана, расположенного в районе Туркоманских гор. О результатах осуществленных боевых вылетов пока ничего неизвестно. Напомним, боевики, отряды которых дислоцируются в данном районе, не раз предпринимали вылазки на позиции Сирийской арабской армии (САА), а также пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» на западе региона.

Провинция Алеппо

На севере провинции вновь отмечаются столкновения между курдскими вооруженными группировками и протурецкими силами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NeSyria), члены поддерживаемых Анкарой формирований атаковали позиции Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Мараназ. Об уроне, нанесенном курдским боевикам, пока ничего неизвестно. Напомним, накануне террористы YPG, базирующиеся в этом районе, организовали вылазку на позиции протурецких бойцов недалеко от населенного пункта Кафр-Хашер, что привело к потерям в рядах союзников Турции.

Между тем Twitter-канал (KahuiPita) сообщает о том, что на юго-западе от Алеппо вновь отмечаются стычки на линии разграничения сил проправительственных военизированных формирований и боевиков вооруженной оппозиции. В ответ на провокации незаконных бандгрупп проасадовские бойцы нанесли удар по военным объектам исламистов на окраинах поселения Бабис, уничтожив их военный автомобиль.

Провинция Дейр-эз-Зор

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские подразделения останутся в районах нефтяных месторождений Восточного Дейр-эз-Зора, оккупированных курдскими террористами, якобы с целью их защиты. Напомним, на данный момент под контролем проамериканских отрядов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) находятся крупнейшие нефтяные поля аль-Омар и аль-Танак, расположенные на восточном берегу Евфрата. Ранее не раз были выявлены свидетельства того, что сирийская нефть вывозится оккупантами в другие страны с целью продажи. Это подтверждали снимки со спутников, на которых у месторождений был запечатлен автотранспорт для перевозки топлива, а также горящие вышки. При этом курдские боевики осуществляют грубую выкачку нефти, истощая запасы страны.

Провинция Ракка

Информационное агентство Aleppo Media Center сообщает о взрыве в городе Тель-Абьяд, который перешел под контроль турецких войск и поддерживаемых ими формирований 13 октября. Детонировала бомба, заложенная в одном из припаркованных у городского рынка автомобилей, что привело к жертвам среди гражданского населения. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), ранения получили по меньшей мере четыре человека. Предполагается, что СВУ установили курдские террористы, перед тем как покинуть данные территории. Как известно, подобным образом курды поступили и в городе Рас аль-Айн, расположенном в соседней Хасаке.

Провинция Хасака

Новая попытка бегства членов семей террористов «Исламского государства»1 произошла в лагере «аль-Хол». Согласно сведениям агентства новостей ANHA News, жены боевиков родом из Германии, Турции и Узбекистана намеревались покинуть пункт временного размещения вместе с 18 своими детьми и перебраться на территорию Ирака, однако были пойманы курдскими радикалами. Напомним, по приблизительным данным, в лагере содержатся более 40 тысяч родственников ИГИЛ1. Притом многие из них все еще придерживаются идеологии террористической группировки.

Между тем военный источник в сети Twitter (AlHadath) сообщает о том, что Отряды народной самообороны (YPG) покидают свои позиции на участке между населенными пунктами ад-Дербасия и аль-Амуда в рамках российско-турецкого меморандума, который был заключен в минувший вторник. По условиям этого соглашения, курдские террористы должны вывести свои отряды из зоны операции «Источник мира» в ближайшие 125 часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.