Кения заявила о готовности развивать туристические связи с РФ

Сочи, 24 октября. Президент Национальной торгово-промышленной палаты республики Кения Ричард Нгатиа назвал приоритетные направления сотрудничества с РФ в рамках выступления на саммите Россия – Африка в Сочи. Его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

«В России очень развит туризм. Это то, как Африка может быть полезна вам. В Кении лучшие пляжи в мире и единственный в Африке национальный парк. Таким образом, туризм может стать частью нашего сотрудничества», — заявил Нгатиа в ходе выступления на сессии «Деловые ассоциации России и Африки: точка старта долгосрочного бизнес-партнерства».

Кенийский политик добавил, что Россия также может участвовать в программах строительства. Нгатиа отметил, что речь идет не только о жилом строительстве, но и о промышленном.

«Кения окружена странами, в которых ведется добыча полезных ископаемых, и мы можем строить перерабатывающие предприятия. Также сотрудничество может вестись в сфере продовольствия и многих других», — заявил Нгатиа.

В четверг в Сочи проходит второй день саммита Россия – Африка. Параллельно с саммитом проводится большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин ранее отметил, что саммит Россия – Африка является знаком для бизнеса. Он обратил внимание на то, что у ТПП России есть международные представительства, которые на сегодняшний день работают в 11 странах.