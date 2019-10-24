Мухаметшин заявил о необходимости развивать проекты с Африкой на уровне бизнеса

Сочи, 24 октября. Африка в настоящее время вызывает интерес у российских бизнесменов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Фарит Мухаметшин.

По мнению члена парламента, России необходимо развивать проекты с Африкой на уровне бизнеса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ранее наш президент четко обрисовал, какие цели стоят перед нами. Мы внимательно слушаем наших африканских партнеров и стремимся выстроить бизнес так, чтобы выгоду получили все», — отметил Мухаметшин.

При этом заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации подчеркнул, что государствам необходимо заключать не многомиллиардные контракты, а сотни и тысячи средних контрактов.

Саммит Россия – Африка проходит 23–24 октября в Сочи. На экономическое мероприятие прибыли руководители государств, премьер-министры, главы МИД, а также представители крупных интеграционных организаций африканских стран.

Главным итогом по результатам встречи станет декларация первого саммита Россия — Африка. Согласно ее положениям, между странами будет заключено долгосрочное партнерство.