Путин заявил о намерении нарастить взаимодействие со спецслужбами стран Африки

Сочи, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил о намерении наладить сотрудничество с африканскими странами по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

На саммите Россия — Африка 24 октября Путин сказал, что РФ считает важным «наращивание совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом».

«Планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки, координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией», — подчеркнул лидер РФ.

По его словам, Россию беспокоит ситуация, которая во многих регионах Африки остается нестабильной. Путин указал на то, что в регионе ситуация остается нестабильной, кроме того, «не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы».

«Развитию Африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство», — считает российский президент.

Путин подчеркнул, что «многие страны сталкиваются с последствиями так называемой арабской весны», которая стала причиной дестабилизации ситуации на территории всей Северной Африки. Как заметил глава российского государства, в сахаро-сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском роге действуют террористические организации.

Напомним, в эти дни в Сочи проходит саммит Россия — Африка.