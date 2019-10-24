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Глава ТПП РФ назвал «знаком бизнесу» саммит Россия — Африка

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Глава ТПП РФ назвал «знаком бизнесу» саммит Россия — Африка

Сочи, 24 октября. У российской Торгово-промышленной палаты (ТПП) есть инструментарий для способствования нашего бизнеса в мире, в том числе деловые советы, которые представлены во многих странах. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании саммита Россия — Африка президент палаты Сергей Катырин.

Он обратил внимание на то, что у ТПП России есть международные представительства, которые на сегодняшний день работают в 11 странах. По его словам, во времена СССР такое представительство было в ЮАР. Катырин не исключил, что такое представительство может вновь появиться в Африке.

Он указал на то, что на данном этапе РФ и африканским странам необходимо обмениваться информацией, поскольку стороны мало знают о друг друге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наши встречи показывают, что наши африканские коллеги мало знают о современной России и ведения бизнеса здесь, и мы мало знаем об Африке», — отметил Катырин, добавив, что всевозможные конгрессы, форумы — это хорошая возможность познакомиться.

Он также назвал появление на форуме почти всех лидеров стран Африки эпохальным событием и «знаком бизнесу».

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Источник: Федеральное агентство новостей
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