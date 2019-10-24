В ДНР обвинили Украину в подготовке к войне

Украина, устанавливая мины в районе участка разведения сил, демонстрирует свое отношение к мирному урегулированию гражданского конфликта на территории Донбасса. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Мины ВСУ

Вооруженные силы Украины роют траншеи и устанавливают мины в районе участка разведения сил у Петровского на территории Донбасса. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Украинские вооруженные формирования продолжают дооборудовать позиции на участке разведения в районе Петровского. Нашей разведкой отмечается установка боевиками 128-й бригады 174 противотанковых мин в зоне безопасности. Также обнаружены три новые траншеи на участке разведения в районе Богдановки (под контролем Киева. — Прим. ФАН)», — сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Кроме того, отмечается размещение украинскими военными в районе участка разведения сил пяти БМП-2 и боевой бронированной машины.

Украина готовится к войне

Как отметил Александр Матюшин, установка мин и укрепление позиций со стороны ВСУ на участке пробного разведения сил говорит о двух вещах.

«Во-первых, с украинской стороной договариваться не стоит. Они как дешевый шулер — все равно обманут. В уголовном мире есть такое понятие — «кидок на доверии». Так вот этим приемом киевские политики пользуются уже более пяти лет, выставляя ведущих мировых лидеров в невыгодном свете», — пояснил Александр Матюшин.

Во-вторых, считает Варяг, с чисто военной точки зрения, укрепление позиций украинскими войсками показывает не только нежелание Украины переходить к мирному урегулированию гражданской войны в Донбассе, но и отсутствие наступательных планов.

«Из действий украинских военных можно заключить, что они готовятся к долгой позиционной войне. И если она перейдет в активную фазу, то только по инициативе молодых республик Новороссии, уставших от странного положения «ни мира, ни войны» и постоянных обстрелов, в результате которых гибнут не только военнослужащие, но и мирное население ЛНР и ДНР», — заключил Александр Матюшин.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.