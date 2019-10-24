Лавров обсудит с главой МИД Норвегии безопасность на Крайнем Севере

Москва, 24 октября. Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества и тему безопасности на Крайнем Севере. Об этом говорится в комментарий департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров посетит Киркенес 24–25 октября. В МИД рассказали, что визит министра приурочен к 75-летию освобождения Красной Армией Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.

На переговорах министры обсудят политический диалог Москвы и Осло, перспективы торгово-экономического сотрудничества стран, а также проблематику хозяйственного и научного присутствия России на архипелаге Шпицберген.

«Особое внимание будет уделено теме безопасности на Крайнем Севере», — говорится в комментарии МИД РФ.

Отмечается, что стороны обменяются мнениями по взаимодействию в форматах регионального сотрудничества на Севере, включая Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, а также по актуальным международным проблемам.

В Киркенесе Лавров примет участие в торжественной церемонии возложения венков к памятнику советским воинам-освободителям и памятнику матерям военного времени. В церемонии также примут участие король Норвегии Харальд V, премьер-министр страны Эрна Сульберг и глава норвежского МИД Ине Эриксен Серейде. Сергей Лавров встретится с российскими и норвежскими ветеранами Второй мировой войны.

В МИД России отметили хорошее взаимодействие России и Норвегии по арктической тематике как на двустороннем уровне, так и в региональных форматах.