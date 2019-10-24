Министр обороны ЦАР заявила об опасности навязывания чуждых стратегий странам Африки

Сочи, 24 октября. Министр обороны Центральноафриканской Республики (ЦАР) Мари Ноэль Койяра заявила об опасности навязывания чуждых стратегий странам Африки, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы строим дом, чтобы дом был прочным, нужен фундамент. Суверенитет — это власть народа, власть, которой обладает государство для защиты народа. Со времен колонизации и деколонизации статус руководителя потерял свою ценность. В колониальный период руководитель использовался для передачи указаний. Нам диктовали, как жить и вести себя. Сегодня в Африке есть несколько инициатив, региональных организаций. Более развитые страны помогают менее развитым. При этом сохраняется опасность навязывания чуждых стратегий», — сказала она в ходе выступления на саммите Россия — Африка в Сочи.

Ранее на полях саммита состоялась встреча президентов России и ЦАР Владимира Путина и Фостена-Арканжа Туадеры. Путин отметил хорошие перспективы развития экономических и торговых отношений двух государств. Также президент РФ подчеркнул, что Россия будет поддерживать усилия правительства ЦАР по стабилизации ситуации в стране и урегулированию политического кризиса. Кроме того, Путин напомнил, что наша страна одной из первых признала независимость ЦАР и установила дипломатические отношения с республикой.