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Москва поддержит идею провести форум по вопросам мира и развития в Египте, заявил Путин

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Москва поддержит идею провести форум по вопросам мира и развития в Египте, заявил Путин
Сочи, 24 октября. Москва поддержит проведение проведение форума по вопросам мира и развития, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Сочи.

По словам египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси, этот форум пройдет в Асуане 11-12 декабря. Ас-Сиси пригласил Путина посетить это мероприятие.

«Это очень хорошая идея, по поводу проведения форума, безусловно, мы поддержим проведение такого важного мероприятия», — заверил президент РФ.

Как сообщалось ранее, саммит Россия — Африка проходит в Сочи 23-24 октября. Его участниками стали главы 54 стран Африканского континента. Россия и Египет выступают сопредседателями форума. 

 

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