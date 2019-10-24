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Экономика

Путин заявил, что страны Африки становятся опорой многополярной системы мира

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Путин заявил, что страны Африки становятся опорой многополярной системы мира

Сочи, 24 октября. Африканские страны решительно набирают политический и экономический вес, становятся опорой многополярной системы планеты. Об этом заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума Россия — Африка.

«Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес», — указал глава государства.

По его словам, государства континента утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира.

Саммит Россия — Африка проходит в эти дни в Сочи.

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