Путин заявил, что страны Африки становятся опорой многополярной системы мира

Сочи, 24 октября. Африканские страны решительно набирают политический и экономический вес, становятся опорой многополярной системы планеты. Об этом заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума Россия — Африка.

«Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес», — указал глава государства.

По его словам, государства континента утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира.

Саммит Россия — Африка проходит в эти дни в Сочи.