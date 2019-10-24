Украина приютила экстремиста Гаврилова, сбежавшего от следствия по делу о госперевороте

Москва, 24 октября. Фигурант дела экстремистской молодежной организации «Новое величие» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил о предоставлении политического убежища на Украине. Об этом говорится на сайте Погранслужбы Украины.

«Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища на Украине», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Напомним, десять участников экстремистской организации «Новое величие» были арестованы в марте 2018 года в Москве. Фигурантов обвиняют в нарушении статьи УК РФ «Организация экстремистского сообщества и участие в нем». По версии следствия, члены «Нового величия» планировали захватить власть в России, совершив государственный переворот. Сами обвиняемые утверждают, что на идею создания организации их навели внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Один из членов «Нового величия» — Рустам Рустамов — полностью признал свою вину. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.

Отметим, что Гаврилов — не первый преступник, нашедший себе пристанище под «крылом» киевских властей. Ранее стало известно, что на Украину сбежал фигурант так называемого «московского дела» Айдар Губайдулин. Активиста задержали после незаконной акции 27 июля, на которой он бросался бутылками в представителей правоохранительных органов. Ему предъявили обвинения по статье 318 УК РФ и отправили в СИЗО до окончания следствия и судебного разбирательства. Однако позже суд изменил меру пресечения, отпустив обвиняемого под подписку о невыезде. За Губайдулина поручились студенты, профессора и выпускники МФТИ, где Губайдулин проходил обучение. Они гарантировали, что молодой человек ни в коем случае не скроется и не пересечет границ Москвы. Однако преступник не оправдал доверия своих поручителей.