Как защитить личные данные при краже смартфона

В современном мире смартфон уже давно стал устройством, без которого не может обойтись ни один человек. Но вместе со множеством полезных функций он может стать и поводом для беспокойства, так как с его потерей можно лишиться не только денег, но и ценной информации. О том, как защитить личные данные при краже или потере смартфона, читайте в инфографике Федерального агентства новостей.

Чтобы обезопасить себя от потери денег и личных данных, для начала стоит заранее подумать о защите устройства. Для этого необходимо проверить, активирована ли возможность его дистанционной блокировки.

Для того, чтобы злоумышленник не получил доступ к устройству, необходимо использовать сложный ПИН-код или биометрические данные. Также можно использовать комплексную защиту, объединив эти два способа.

Кроме того, время от времени необходимо выполнять резервное копирование данных, чтобы вся ценная информация сохранялась даже при утере устройства. Эта функция может быть настроена на автоматическое сохранение, тогда вам не придется об этом задумываться. При этом документы и медиафайлы лучше хранить в облачном хранилище.

Также заранее стоит выписать IMEI и серийный номер смартфона, это в будущем поможет при поиске устройства в случае кражи. IMEI можно найти на упаковке или получить в виде SMS-сообщения, набрав *#06#.

В случае кражи устройства можно попытаться на него позвонить или воспользоваться функцией «Поиск устройства» — она позволяет удаленно отформатировать смартфон.

Также в случае кражи нужно заблокировать сим-карту и привязанные к устройству банковские карты. После этого необходимо проверить все свои аккаунты в банковских приложениях и просмотреть, совершались ли попытки входа после пропажи устройства. Чтобы избежать риска лишиться своих аккаунтов в соцсетях и на различных платформах, можно завершить сеансы на всех устройствах.