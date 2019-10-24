В РФ назвали неактуальным предложение ФРГ освободить часть Сирии от курдов-террористов

Москва, 24 октября. Проводить встречу с европейскими коллегами по созданию в Сирии международной зоны безопасности, которая будет свободна от курдов-террористов, представляется ненужным. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Мы считаем, что это совершенно не нужно», — сказал он ТАСС.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать на сирийско-турецкой границе зону безопасности, которая будет контролироваться международными силами. Глава немецкого военного ведомства отметила, что к этому процессу можно привлечь Москву и Анкару. Крамп-Карренбауэр намерена ознакомить со своей инициативой западных союзников на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24–25 октября.

Комментируя это предложение, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что инициатива ФРГ неактуальна после решений по урегулированию ситуации в Сирии, которые были приняты в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Анкара ставила цель обезопасить участок, расположенный вдоль турецко-сирийской границы, от курдов-террористов, сотрудничающих с боевиками экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

22 октября в Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Infox.ru. По их итогам был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика России и Турции в Сирии. Согласно документу, с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции Анкары вводятся подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР. Сирийские и российские военные окажут содействие выводу подразделений курдов-террористов. В ходе встречи Путин подчеркнул, что Москва и Анкара единогласны в вопросе необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, пишет НСН.

После встречи президентов России и Турции глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об окончании операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.