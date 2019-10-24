Путин предложил проводить консультации глав МИД РФ и Африки ежегодно

Сочи, 24 октября. Президент России Владимир Путин выступил с предложением о проведении политических консультаций глав МИД России и Африки.

Собрания для министров двух стран необходимо проводить ежегодно. Об этом глава российского государства сказал на первом пленарном заседании саммита.

«В период между саммитами можно было бы предусмотреть ежегодные политические консультации министров иностранных дел», — предложил Владимир Путин.

Лидер РФ высказал надежду, что африканские представители поддержат подобный формат, который также поспособствует развитию российско-африканских отношений.

Ранее Глава Росгеологии назвал саммит Россия — Африка новой эрой отношений между странами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На экономический саммит Россия — Африка в Сочи прибыли глав делегаций 54 стран. Перед открытием мероприятия Владимир Путин и дипломаты сделали коллективный снимок.