В ФАР объяснили, почему нужны более серьезные наказания для АЗС за недолив топлива

Нынешние штрафы для АЗС — это дневная прибыль, поэтому необходимо вводить более серьезные наказания, считает руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

В Минпромторге РФ задумались о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях. Согласно законопроекту, взыскание составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн рублей.

Эту меру наказания планируется включить в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), положения которого вступят в силу в 2021 году. До этого законопроект о введении штрафов за недолив топлива вернули из Госдумы РФ обратно в Минпромторг из-за разработки новой редакции КоАП.

Сейчас Минпромторг снова собирается предложить включение законопроекта об оборотных штрафах за недолив в обсуждение новой редакции кодекса.

Сергей Канаев рассказывает, что, согласно проверкам ФАР, которые проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, количество некачественного топлива на российском рынке среди АЗС составило 30%, а проблема с недоливом выявлена у 25% заправок.

«Поэтому проблема действительно существует и меры нужно принимать. В данном случае мы говорим, что чисто профилактически оборотные штрафы за недолив топлива — это хорошо, но при существующих методах контроля Росстандарта это вряд ли напугает продавцов некачественного топлива или тех, кто недоливает. Программное обеспечение переключается в течение 30 секунд, и они, естественно, могут уйти от наказания», — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Руководитель ФАР признался, что организация совместно с Росстандартом разрабатывает методику контроля количественных показателей в режиме тайного покупателя.

«Мы заинтересованы в том, чтобы это применялось органами контроля. В противном случае «взять за руку» недобросовестных продавцов будет очень сложно. Поэтому данная мера на текущий момент востребована. Профилактический эффект от нее все равно будет. Нынешние штрафы для АЗС — это дневная прибыль. Поэтому нужны более серьезные наказания», — добавил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что Росстандарт вскоре может получить дополнительные права на проверку работы автозаправочных станций путем контрольных закупок топлива. Кроме того, специалисты разрабатывают «скрытый» прибор, с помощью которого тайный покупатель сможет обнаружить недолив бензина на АЗС на уровне 1%.

В комментарии ФАН руководитель отдела расследований журнала «За рулем», автоюрист Сергей Смирнов сообщил: собственники АЗС должны понимать, что при выявлении махинаций с недоливом топлива ответственность за это будет доходить вплоть до уголовного наказания.