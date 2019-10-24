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Жителя Хакасии осудили на три года за содействие ИГ

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Жителя Хакасии осудили на три года за содействие ИГ

Абакан, 24 октября. Суд приговорил жителя Абакана к трем годам лишения свободы за содействие терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По информации ведомства, житель Хакасии присягнул лидеру запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакру Аль-Багдади. Он переводил деньги боевику, который участвовал в боевых действиях в сирийском Дейр-эз-Зоре на стороне террористов.

Опасаясь уголовного преследования, мужчина уехал из Хакасии, однако его задержали на границе Тюменской и Томской областей. В отношении жителя Абакана было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

«Приговором Дальневосточного окружного военного суда Абдурахимов Н. Г. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года», — говорится в сообщении УФСБ по республике.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что свидетель по делу о теракте в метро Петербурга планировал взорвать военный корабль во Владивостоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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