Москва, 24 октября. Национальные стандарты, регламентирующие принципы и определение «зеленой продукции», будут в ближайшее время представлены на рассмотрение в Росстандарта. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

Как уточнили в ведомстве, Роскачество представит стандарты «зеленой продукции», в ближайшее время на утверждение должны быть отправлены шесть национальных стандартов. Они касаются принципов определения «зеленой продукции». При производстве таких товаров минимизируется ущерб окружающей среде.

Как объяснили специалисты, на первом этапе эти стандарты, прежде всего, будут касаться категорий продукции, которые относятся к продуктам питания, сельскохозяйственному сырью и удобрениям.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить план мероприятий по созданию защищенных брендов экологически чистых продуктов.

«Правительству РФ обеспечить <…> утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», — говорилось в сообщении.

Целью данных мер является продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках. Также, как подчеркивается в поручении, должно быть предусмотрено формирование контроля за соблюдением требований к производству и обороту товаров.

О необходимости создать такие бренды президент РФ Владимир Путин заявил в феврале в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что огромные природные возможности являются естественным преимуществом России. Путин призвал использовать их для наращивания производства отечественной «зеленой продукции».

«Нужно создать отечественный защищенный бренд экологически чистой продукции. На внешнем рынке все пойдет влет, там ничего не осталось чистого, я вас уверяю», — сказал он.

Как добавил глава государства, бренд, который будет создан, должен подтверждать, что при производстве продукции были использованы только безопасные технологии.