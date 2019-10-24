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Путин поприветствовал глав делегаций 54 африканских стран на форуме в Сочи

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Путин поприветствовал глав делегаций 54 африканских стран на форуме в Сочи

Сочи, 24 октября. Президент РФ Владимир Путин открыл первое пленарное заседание саммита Россия — Африка в Сочи, где поприветствовал глав делегаций 54 стран.

Перед открытием российский лидер и дипломаты сделали коллективный снимок, после чего все проследовали в зал заседаний. Перед делегатами выступит не только Владимир Путин, но и президент Египта  Абдель Фаттах ас-Сиси, возглавляющий в данный момент Африканский союз. Кроме того, в рамках первого пленарного заседания запланированы выступления всех других участников саммита.

Второе пленарное заседание будет продолжено в формате рабочего завтрака.

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