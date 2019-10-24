Эксперты составили портрет идеального мужчины

Москва, 24 октября. Женщины в последнее время выбирают спутника жизни по знаку зодиака, рассказали психолог, астролог Лидия Любимова и сваха Валентина Закоцола.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» она отметила, что требования женщин к мужчинам постоянно меняются, однако есть определенные критерии, по которым представительницы прекрасного пола выбирают себе спутника жизни. По словам психолога, в настоящее время в тренде находится «история, связанная с кармой, предназначением, целями и задачами». Лидия Любимова подчеркнула, что сейчас большое значение отдается материальной стороне вопроса.

«Если раньше было престижно выйти замуж за бравого военного или милиционера, в этом была какая-то романтичная сторона вопроса, то сейчас на первое место выходят менеджеры среднего и высшего звена», — сказала эксперт, отметив, что «прежде чем корчить из себя разборчивую невесту неплохо было бы посмотреть на себя в зеркало и в свое резюме».

По словам собеседницы издания, важно не только выбирать, но и соответствовать, и предложить что-то равноценное партнеру. Любимова отметила, что женщины отдают предпочтения тем мужчинам, у которых есть высшее образование и перспективы карьерного роста. Кроме того, важно, чтобы потенциальные избранники знали иностранные языки.

«Редко в моей практике звучат слова о желаемой внешности молодого человека. Стали чаще говорить о перспективах и не сбрасывают со счетов такие качества, как щедрость, легкость и юмор в общении, адекватных в плане моральных качеств, — поделилась психолог.

Валентина Закоцола в общем и целом поддержала мнение предыдущего эксперта, отметив, что «самое главное для каждой девушки — не выбирать по внешним данным». Как считает сваха, важно обращать внимание на внутреннюю составляющую: мужчина должен быть харизматичен, самодостаточен, обеспечен, мог и умел зарабатывать деньги.

«Ум, харизма, стержень, самодостаточность и обеспеченность, возможность идти вперед и самосовершенствоваться — важные параметры, которые должны быть у мужчины», — подчеркнула Закоцола.

Она также заметила, что представительницы прекрасного пола обращают внимание на спортивных мужчин без живота. Кроме того, представители сильной половины человечества должны понимать, что такое стиль и ухоженность. По статистике, мужчины среднего роста от 170–176 см являются успешными людьми, резюмировала эксперт.