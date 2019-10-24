Родные Заворотнюк скрывают ее от публики с помощью пластики, пишут СМИ

Москва, 24 октября. Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк не делятся ее фотографиями текущего состояния по причине неудачной пластики звезды телесериала «Моя прекрасная няня». Об этом сообщает Bimru со ссылкой на собственные источники.

Пресса считает, что Заворотнюк будут скрывать от публики до тех пор, пока ее внешность не станет узнаваемой. В качестве подтверждения своих слов они указывают на тот факт, что родные Жанны Фриске делились снимками актрисы, в том числе и во время ее болезни.

«Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции», «Похоже на разыгранное ради рейтингов шоу», — пишут в Сети.

При этом пресса предполагает, что Заворотнюк все же больна. Врачи также высказывали предположение, что причиной ухудшения здоровья артистки стало ЭКО, пишет «Утро.ру». Некоторые россияне обвинили родных актрисы в том, что все происходящее является пиар-кампанией. Отметим, что ранее продюсер Иосиф Пригожин обвинил близких Заворотнюк в создании «ужасного ажиотажа».

Слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в середине лета текущего года, когда артистка перестала появляться на публике. Родные актрисы не комментируют состояние ее здоровья, однако публикуют в профиле Instagram артистки посты со словами поддержки. Лишь неделю назад представители звезды «Моя прекрасная няня» дали официальный комментарий о ее текущем состоянии, подтвердив, что артистка действительно проходит лечение.