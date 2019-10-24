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Путин отметил объединяющую роль Евразийского экономического форума

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Путин отметил объединяющую роль Евразийского экономического форума

Москва, 24 октября. Президент РФ поприветствовал гостей и участников XII Евразийского экономического форума, отметив объединяющую роль встречи. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что форум ежегодно собирает видных политиков и предпринимателей, дипломатов и ученых, экспертов и журналистов из многих государств. Путин отметил, что встречи в формате ЕЭФ позволяют обсуждать самые различные аспекты экономического сотрудничества на Евразийском пространстве.

Российский лидер отметил объединяющую роль, которую призвано сыграть бизнес-сообщество на гигантской территории Евразии. Участники форума рассмотрят возможности эффективного развития Евразии, перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, внедрения передовых технологий и реализации природных инициатив. Путин подтвердил открытость России для работы по этим направлениям.

«Рассчитываю, что ваши дискуссии будут содержательными и продуктивными, послужат расширению многопланового сотрудничества между странами и народами Евразии», — подытожил президент РФ.

XII Евразийский экономический форум стартовал в четверг в Вероне. Главная тема встречи — «Искусство инноваций: экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического до Тихого океана».

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