Глава Росгеологии назвал саммит Россия — Африка новой эрой отношений между странами

Сочи, 24 октября. Росгеология взаимодействует с 10 странами Африки, накануне российская сторона подписала соглашения с Южным Суданом, Руандой. Об этом заявил на саммите Россия — Африка генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков.

Он напомнил, что Африка богата полезными ископаемые, а по ряду полезных ископаемых занимает первое место в мире. По его словам, текущий саммит — новый виток развития отношений между Россией и африканскими странами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Форум Россия — Африка — новая эра отношений между нашими странами. Росгеология взаимодействует с 10 странами Африки. Вчера мы подписали соглашения с Южным Суданом, Руандой, планируем сегодня подписать с Гвинеей. Но с любой страной готовы работать», — подчеркнул гендиректор ведомства.

Горьков обратил внимание на то, что африканским странам надо начинать с составления карт, чтобы в полной мере понимать, какими запасами обладает каждое государство и на чем необходимо сосредоточиться.

Кроме того, Росгеология приняла решение создать международный центр геологической экспертизы, который позволил бы любой африканской стране обратиться к российской стороне, так как не у всех работающих в регионе фирм и компаний есть свои лаборатории.

«Еще одно направление — партнерство. Риски геологические нужно снижать и брать экономические риски. Здесь очень важно, чтобы геологоразведка шла рядом с майнинговыми компаниями. Мы делаем это в РФ и, думаю, сделаем в Африке», — указал Горьков, добавив, что нужны новые инструменты финансирования.

Также гендиректор российского ведомства сообщил, что Росгеология осуществляет работу и по гидрогеологии, напомнив, что в некоторых странах континента вода ценится больше нефти.