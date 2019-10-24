Как туристы помогут космической отрасли России

Обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин заявил, что орбитальный туризм поддержит космическую отрасль России.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что космический корабль «Союз» будет доработан так, что им сможет управлять только один космонавт. Места двух бортинженеров смогут занять туристы, отправляющиеся на МКС (Международную космическую станцию).

Реализация этих планов началась после подписания контракта компанией Space adventures с Роскосмосом на постройку корабля «Союз» для туристических полетов в 2021 году.

«В специализированной миссии у нас корабль дорабатывается для того, чтобы проще было управлять одному человеку, а какие-то режимы не будут дублированы так, как они должны быть дублированы. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было удобнее», — сказал Крикалев.

Примечательно, пока нет ни одного туриста, известно лишь, что командиром корабля станет опытный космонавт. Кроме того, «Союз» может и вовсе быть адаптирован для полета без стыковки к МКС. Корабль строится на деньги Space adventures.

По мнению научного обозревателя телеканала «Культура» Александра Галкина, выбор корабля «Союз» не случаен, ведь это давно отработанная и весьма надежная техника, от которой не стоит ждать сюрпризов.

«Машина отработана настолько, что такие корабли можно печь как блинчики на пасхально-масленичную неделю. Кстати, сейчас идет тенденция к тому, что ИИ подключается все больше, и мы в этом плане (технологии. — Прим. ФАН) находимся в хорошей, уверенной группе. Поэтому бортинженеров вполне может заменить какой-нибудь роботизированный комплекс, хватит одного командира, который будет управлять кораблем, а два туриста там будут сидеть в качестве балласта», — говорит эксперт.

Отметим, в настоящее время космический полет в качестве туристов совершили семь человек. Сначала стоимость такой услуги составляла от 20 до 23 млн долларов, однако уже с июля 2007 года она выросла до 30-40 млн долларов. Более того, была обнародована цена новой услуги — выхода туриста в открытый космос, ее стоимость составила 3 млн долларов.

«Такие полеты будут востребованы, ведь сейчас совершенно безумные деньги платят космические туристы, которых мы раньше время от времени возили, теперь, правда, с этим дело тормознулось, потому что надо возить на МКС космонавтов. Возникают также вопросы чисто юридического плана: комплекс-то общий, а маржу получает исключительно Роскосмос. Но нужно понимать, что туристы там сейчас никому не помешают, потому что никакой мощной научной программы ни наши, ни американские астронавты не ведут, так как там сейчас нет таких задач, которые надо срочно решать. А космонавты и астронавты занимаются тем, что поддерживают работоспособность станции. Так что полет туристов может быть полезен для развития нашей космической отрасли, потому что они с удовольствием будут платить за это деньги», — заключил Галкин.

Как уточнили в Роскосмосе, космические туристы смогут ознакомиться с кораблем во время тренировок в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина перед полетом. Ранее госкорпорация сообщила о заключении контракта об осуществлении краткосрочных полетов на МКС двух туристов на одном корабле. По данным сотрудников предприятия, отрасли «уже приступили к созданию пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2».