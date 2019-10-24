Врачи спасли мужчину от ампутации конечностей с помощью разработанного в Томске прибора

Томск, 24 октября. Медики спасли от ампутации кисти и стопы 27-летнего мужчину при помощи экспериментального устройства для лечения обморожений микроволнами, разработанного в Томском государственном университете (ТГУ). Соответствующую информацию передает пресс-служба вуза.

Сотрудники медсанчасти №2 Томска спасли практически полностью отмороженные кисти рук и ступни ног пациенту, которому «по всем прежним хирургическим канонам грозила ампутация и инвалидность». Медики использовали методику, используемую для лечения обморожений с помощью слабого СВЧ-поля. Как отметили в пресс-службе ТГУ, прибор, аналогов которого в мире нет, быстро прогревает обмороженную конечность и позволяет избежать ампутации.

Пациент на данный момент является единственным человеком, который дал согласие на экспериментальное лечение. Благодаря добровольцу ученым удалось доработать прибор и защитить еще один патент на разработку.

«Ученые сделали СВЧ- излучение более равномерным, чтобы переохлажденная конечность одинаково прогревалась по всей поверхности», — указывается в сообщении.

Кроме того, было предложено «одновременно с СВЧ-прогревом принудительно охлаждать верхний слой кожи, чтобы сначала раскрывались глубинные сосуды, а уже затем — поверхностные». Данная методика также позволяет избежать ампутации.

Далее ученые намерены провести доклинические и клинические испытания прибора, после чего прибор будет передан производителям и выведен на рынок. О желании заняться массовым производством устройства заявили завод «Аксион» в Ижевске и «Микран» в Томске.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения. Так, гражданам не рекомендуется курить на морозе, употреблять спиртные напитки, а также носить свободную одежду.