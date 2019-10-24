Украинские силовики устанавливают мины возле участка отвода сил в Донбассе

Донецк, 24 октября. Украинские силовики роют траншеи и устанавливают мины возле участка разведения сил у населенного пункта Петровское в Донбассе. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Нашей разведкой отмечается установка боевиками 128-й бригады 174 противотанковых мин в зоне безопасности. Также обнаружены три новые траншеи на участке разведения в районе Богдановки», — рассказал представитель Народной милиции ДНР.

Кроме того, он сообщил, что ВСУ разместили в районе участка разведения сил пять БМП-2 и боевую бронированную машину.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция и Германия). В начале октября в белорусской столице стороны согласились развести силы в Петровском и Золотом, сообщает телеканал «360». Отвод войск должен был начаться 9 октября. Представители ЛНР и ДНР запустили белые ракеты, сигнализирующие о готовности начать отвод сил, однако ответа со стороны Киева не последовало. В ЛНР заявили, что Киев намерен сорвать разведение сил, передает «Царьград».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Японии обсудил сложившуюся в Донбассе ситуацию с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Infox.ru. Оба лидера назвали «нормандский формат» ключевым для урегулирования внутриукраинского конфликта.