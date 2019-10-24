Эксперты обнаружили связь между работой и облысением

Сеул, 24 октября. Специалисты из Южной Кореи в результате исследований установили зависимость между переработкой и облысением мужчин.

По данным экспертов, представители сильного пола, которые проводят на работе свыше 52 часов в неделю, в два раза чаще страдают от облысения по сравнению с коллегами, чей стандартный график укладывается в 40 рабочих часов.

Участниками исследования выступили 13 тысяч мужчин из Южной Кореи в возрасте от 20 до 59 лет. У респондентов, постоянно задерживавшихся на работе, специалисты выявили высокий уровень стресса. Именно он является катализатором для гормональных изменений в коже головы, в том числе и замедлении роста волосяных фолликулов.

Как сообщают корейские эксперты, иммунная система человека тоже может начать атаковать волосяной покров из-за постоянного стресса, сообщает «Газета Кемерова». Чаще всего мужчины начинают лысеть в возрасте от 20 до 30 лет.

В исследовании помимо переработки также учитывались иные факторы — курение, уровень дохода и военное положение. Но максимальным фактором на появление у человека лысины стал именно стресс, пишет Daily Mail.

Специалисты обратились к работодателям с просьбой внимательнее относиться к сотрудникам и посоветовали ограничивать количество рабочего времени для мужчин.

Ранее японские ученые выяснили, что употребление картошки фри может помочь в борьбе с облысением, пишет телеканал «360».