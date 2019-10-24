В ВКС РФ раскрыли детали визита стратегических ракетоносцев Ту-160 в ЮАР

Москва, 24 октября. Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) осуществлен с целью подготовки и совершенствования боевой выучки экипажей в выполнении полетов на большие расстояния и в южных широтах. Об этом рассказал командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Он раскрыл детали визита стратегических ракетоносцев Ту-160 в ЮАР. По словам Кобылаша, целями мероприятия являются обмен опытом между летчиками России и Южно-Африканской Республики и организация взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

«А также — подготовка и совершенствование боевой выучки летных экипажей в выполнении полетов на длительные расстояния и в южных широтах», — сказал Сергей Кобылаш в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне Минобороны РФ сообщило о прибытии двух Ту-160 ВКС РФ на аэродром «Ватерклоф» в ЮАР. В ведомстве рассказали, что полет самолетов проходил над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Продолжительность полета составила более 13 часов, за это время летчики преодолели более 11 тысяч километров. Также в воздухе была осуществлена дозаправка самолетов. На последних этапах маршрута российские Ту-160 сопровождали истребители ВВС ЮАР. Полет ракетоносцев выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В министерстве обороны России добавили, что в ЮАР также прибыли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан».