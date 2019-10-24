Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке персональных данных клиентов

526
0 Оставить комментарий

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке персональных данных клиентов

Москва, 24 октября. Утечки базы с личными данными граждан РФ на миллион строк в Сбербанке и его дочерних учреждениях не было. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе российского банка.

«В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», — подчеркнули в пресс-службе финансово-кредитной организации, комментируя сообщения об утечке базы данных.

Кроме того, информацию об утечке персональных данных 11,5 тысячи клиентов в банковском учреждении назвали «слухами и домыслами», передает РИА Новости.

В пресс-службе обратили внимание на то, что вся официальная информация по этому вопросу была опубликована банком ранее. Отмечается, что в Сбербанке не комментируют сообщения, которые относятся к разряду «слухов и домыслов».

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что персональные данные клиентов Сбербанка в очередной раз оказались на теневом рынке. Согласно данным «Ъ», база содержит около миллиона строк со всеми данными, включая паспорт и прописку.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров