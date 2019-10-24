Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке персональных данных клиентов

Москва, 24 октября. Утечки базы с личными данными граждан РФ на миллион строк в Сбербанке и его дочерних учреждениях не было. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе российского банка.

«В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», — подчеркнули в пресс-службе финансово-кредитной организации, комментируя сообщения об утечке базы данных.

Кроме того, информацию об утечке персональных данных 11,5 тысячи клиентов в банковском учреждении назвали «слухами и домыслами», передает РИА Новости.

В пресс-службе обратили внимание на то, что вся официальная информация по этому вопросу была опубликована банком ранее. Отмечается, что в Сбербанке не комментируют сообщения, которые относятся к разряду «слухов и домыслов».

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что персональные данные клиентов Сбербанка в очередной раз оказались на теневом рынке. Согласно данным «Ъ», база содержит около миллиона строк со всеми данными, включая паспорт и прописку.