Гоген Солнцев прокомментировал сообщения о своем изнасиловании

Москва, 24 октября. Эпатажный артист Гоген Сонцев отреагировал на сообщения о том, что его якобы изнасиловал и истязал незнакомец из Серпухова.

По данным таблоидов, Гоген якобы отдыхал в баре в компании малознакомых людей. Среди них был коварный молодой человек из подмосковного города Серпухов. Именно он, как утверждают СМИ, сотворил непотребство с Солнцевым. Сейчас, согласно информации желтых изданий, Гоген собирается наказать обидчика, который, к слову, еще и обокрал шоумена: той же ночью парень исчез, прихватив с собой смартфон Гогена.

Эти публикации сам артист прокомментировал в беседе с Nation News. По его словам, один его знакомый, напросился пожить у него два дня и в это в время подмешал ему что-то в напиток (Солнцев предположил, что это мог быть клофелин), а после украл его телефон.

«История незамысловатая», – добавил Гоген.

Теперь Солнцев очень переживает, что похититель сможет использовать данные всех банковских карт, которые хранились на похищенном телефоне, а также фотографии очень личного характера.

«Боюсь, что еще какая-нибудь из-за этого появится инсинуация», – посетовал шоумен.

При этом он подчеркнул, что никто его не истязал и не насиловал, но он не собирается спустить преступнику с рук кражу его смартфона. Артист подчеркнул, что прекрасно знает, кто это сделал. Более того, у него даже есть ксерокопия паспорта негодяя. Гоген добавил, что уже обратился за помощью к правоохранительным органам и по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».