Назван идеальный завтрак для похудения

Канберра, 24 октября. Необходимо следить за уровнем глюкозы, чтобы получить идеальную фигуру без ограничения себя в еде по утрам. Об этом сообщила австралийский диетолог Сьюзи Баррелл.

Эксперт рассказала, что для похудения человек должен включить в свой рацион продукты, богатые клетчаткой. Кроме того, эксперт рекомендует есть по утрам яичницу-болтунью с овощами и копченым лососем. Также на завтрак худеющие могут съесть авокадо и цельнозерновой хлеб.

Диетолог отметила, что, помимо пищи на завтрак, отдельное внимание необходимо уделить воде. Желающий похудеть человек должен выпивать по утрам около 500 миллилитров воды. Ее можно заменить зеленым или травяным чаем. При этом молоко добавлять в напиток не стоит, так как оно повышает его калорийность, отмечает эксперт.

Австралийский специалист также назвала привычки, которые помогут сбросить лишний вес, пишет телеканал «360». Главная из них — не есть сладости по утрам, чтобы организм после не требовал их в течение дня.

Ранее российские специалисты установили, что утренняя чашка кофе негативно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта человека. Особенно напиток опасен для людей с повышенным артериальным давлением, так как повышается вероятность развития инфаркта и инсульта.