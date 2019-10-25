В России заработал второй уникальный завод по глубокой переработке батареек

В Ярославле в рамках национального проекта «Экология» открылась уникальная производственная линия по комплексной переработке химических источников тока. На передовом производстве побывала съемочная группа Федерального агентства новостей.

Безжалостная техника с шумом дробит первую партию батареек. Завод Национальной экологической компании в Ярославле стал вторым предприятием в стране после челябинской ГК «Мегаполисресурс», на котором использованный источник электричества проходит глубокую переработку. Новая производственная линия — результат совместной работы НЭК, Минприроды и компании Duracell в рамках национального проекта «Экология».

«В России установлено уже больше тысячи контейнеров, — сообщил гендиректор Duracell Russia Юрий Каратаев. — И мы в партнерстве с компанией НЭК, Ярославской областью хотим на базе одного региона построить полную инфраструктуру для сбора батареек».

Одна выброшенная солевая батарейка отравляет 20 кв. м земли. По мнению ученых, переработка — лучший способ предотвратить возможную экологическую катастрофу.

«Нам необходимо достигнуть цели — сбор 60% от образующихся у населения региона батареек, — заявил директор НЭК Александр Климов. — С помощью нашей инфраструктуры мы планируем достичь этого к 2021 году».

Кроме того, в компании намерены увеличить количество пунктов приема батареек до трех тысяч по всей стране.

Современные технические мощности способны перерабатывать в смену до трех тонн источников тока. В год — две тысячи. Это почти 30 вагонов батареек. После нехитрых химических превращений — механической и гидрометаллургической обработки — каждая из них становится сырьем для производства ферромарганца и цинка.

Первое, что можно получить из использованных батареек, — это металлический лом. Но самое ценное для всей металлургической отрасли — марганцево-цинковый концентрат. Из него сотрудники завода получают белый порошок — фосфат цинка — антикоррозийный пигмент, который входит в состав лакокрасочных покрытий.

Из пластиковых элементов (смеси полимеров и резины) получается котельное топливо. Металл идет на вторичную переплавку. 80% всего оборудования — российское. На предприятии создано 150 рабочих мест.

«До конца этого года предприятие должно начать работу. Первые 100 пунктов по сбору [батареек] должны быть выставлены на территории Ярославской области. В следующем году планируем, что будет размещена еще примерно 1000 пунктов», — рассказал корреспонденту ФАН начальник отдела департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

Кроме отходов 1-го и 2-го классов опасности, на заводе с февраля перерабатывают многослойную упаковку. Из просроченных лекарств специалисты извлекают содержимое, а упаковку — пустые блистеры — помещают в машину, которая отделяет алюминиевую фольгу от пластика.

Сырье автоматически измельчается на фракции и просеивается. Электростатический сепаратор разделяет его по проводимости тока. Конечный продукт готов: от токсичного мусора остается порошок алюминия и пластика. По словам технологов, такая утилизация не только экологически безопасна, но и экономически выгодна.

«Для фармкомпаний, которые всегда были нацелены на термическое обезвреживание, это новая возможность сэкономить. Они могут утилизировать упаковку, не отдавая за это деньги, получая вторичный продукт, либо сжигать, заплатив за это больше денег», — сообщила корреспонденту ФАН эколог-технолог Национальной экологической компании Екатерина Костюк.

Предприятие принимает отходы из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Так, 200 тонн мелкой и крупной бытовой техники обретает здесь новую жизнь каждый месяц. Эти горы компьютеров, телевизоров, микроволновых печей завод выкупил у жителей Ярославской, Вологодской, Ивановской областей. 300 рублей за стиральную машину, от 500 до 800 за холодильник, 10 рублей за килограмм мобильных телефонов.

Продать заводу использованную технику выгоднее, чем сдать ее в металлолом, утверждают технологи. Здесь ее разбирают до основания. Отделяют утеплитель, компрессор, масло, материнскую плату. Каждую фракцию реализуют отдельно. На заводе работает станция по откачке фреона.

«Раньше холодильник просто сдавался, его сжигали, чтобы получить чистый металл. А сейчас он разбирается на все составляющие. Максимально извлекается пластик, металл. Остальная, не подлежащая утилизации часть термически обезвреживается. Она не попадает на свалку, не загрязняет ни почву, ни воду», — заявила Екатерина Костюк.

Такой процесс более затратный, чем обычное сжигание. Эту проблему Минприроды совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» планируют решить с помощью новой программы по изменению расширенной ответственности производителя.

«Сейчас мы получаем финансирование, компенсацию расходов на всю эту деятельность, в том числе от производителя бытовой техники», — сказал корреспонденту ФАН Александр Климов.

На заводе перерабатывают и такие сложные устройства, как литийионный аккумулятор IQOS. Популярные приборы для курения табака ярославские специалисты дробят как батарейки. Из этой смеси технологи получают пластик, черный и цветной лом, а также смесь кобальтата лития. После из нее извлекают ценные металлы — кобальт и литий.

«Основной продукт, который мы получаем из этой смеси, — это металлический кобальт. Это более коммерчески выгодный продукт для нас, — объяснил Александр Климов. — Кобальт — достаточно редкий металл, в исходном продукте его примерно 60%. Его средняя стоимость — порядка шести тысяч рублей за килограмм».

Производители IQOS начали сотрудничать с ярославским предприятием этим летом и за это время собрали 13 тысяч устройств по всей стране.

«Потребители осознанно принесли их в точки продаж, — говорит управляющий по устойчивому развитию компании «Филип Моррис» в России Ольга Лучина. — Для нас было очень важно, чтоб в России мы получили возможность далеко никуда не везти эти девайсы, а создать инфраструктуру в нашей стране».

Ярославская область — передовой регион по выполнению задач нацпроекта «Экология». Уровень обработки отходов в нем выше федерального в два раза. Работой новой производственной линии губернатор региона Дмитрий Миронов остался доволен.

«Мы увидели, что это современное производство с современным оборудованием. Это не только новые инвестиции и рабочие места, но и решение вопросов экологии региона и соседних регионов», — сказал он.

После экскурсии на предприятии Миронов ввел в строй передвижные экологические лаборатории. Новое оборудование позволит быстро реагировать на обращения жителей: отбирать пробы воздуха, промышленных выбросов, природных и сточных вод, почв и отходов в сложнодоступных местах.

Между тем восемь регионов России остаются за бортом нацпроекта «Экология». Как рассказал корреспонденту ФАН генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, региональные власти не успели подготовить нормативную базу, построить инфраструктуру, выбрать регионального оператора.

«Мы по поручению профильного вице-премьера Алексея Гордеева проводим с каждым из этих регионов персональную работу, связанную с достижением необходимых показателей, которые позволят им войти в новую реформу», — сообщил он.

Денис Буцаев выразил надежду, что в большинстве из восьми регионов ситуация исправится к концу этого года.