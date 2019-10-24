Продюсер Разин вызвал негодование у россиян из-за сплетен о Заворотнюк

Москва, 24 октября. Бывший продюсер «Ласкового мая» и «Миража» Андрей Разин в последнее время все чаще мелькает в скандалах. Продюсера обвинили в попытке пропиариться, в том числе за счет горя других.

В частности, Разин активно упоминается в СМИ в связи с историей вокруг Анастасии Заворотнюк. Продюсер первым сообщил, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили онкологическое заболевание. Близкие Заворотнюк не стали комментировать эти слухи, до сих пор неизвестно, что именно происходит с актрисой.

При этом Разин рассказывает подробности болезни Заворотнюк, ссылаясь на «собственные источники». Сплетни вокруг болезни актрисы сделали Разина крайне востребованным у журналистов, его слова дают поводы для новых слухов вокруг состояния Заворотнюк.

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились этим летом, когда она резко перестала появляться на светских мероприятиях и в спектаклях. Родные актрисы и ее официальные представители не комментируют состояние здоровья артистки и не разглашают ее диагноз. До последнего времени они хранили абсолютное молчание. Лишь на прошлой неделе представители Заворотнюк дали официальный комментарий о здоровье актрисы, подтвердив, что она действительно проходит лечение.

Ранее онколог, хирург, врач высшей категории Анатолий Михайленко рассказал, что рак мозга, который якобы диагностирован у актрисы Анастасии Заворотнюк, мог развиться у звезды из-за генетических особенностей, а не из-за процедуры ЭКО и стволовых клеток.