Украинские силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 24 октября. Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 20 раз за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ДНР сообщили, что в зоне обстрела украинских силовиков оказались Горловка, Широкая Балка, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Еленовка, Ясное, Набережное, Коминтерново, Безыменное, Ленинское и Саханка. Уточняется, что ВСУ применили минометы, крупнокалиберное стрелковое оружие и гранаты. Жертв среди мирных граждан и разрушений инфраструктуры в ДНР не зафиксировали.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям. В регионе появились две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также во время саммитов в «нормандском формате».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Японии обсудил сложившуюся в Донбассе ситуацию с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Infox.ru. Оба лидера назвали «нормандский формат» ключевым для достижения мира на Украине. Кроме того, Зеленский рассказал, что Киев рассчитывает на скорое проведение новой встречи в данном формате, передает телеканал «360».