Первый в РФ корабль с технологией безэкипажного вождения спустят на воду в 2020 году

Санкт-Петербург, 24 октября. Первый в России корабль с технологией безэкипажного судовождения планируют спустить на воду в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо (предприятие входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. — Прим. ред.).

Речь идет о научно-исследовательском судне «Пионер-М».

«Мы сделаем корпус, и дальше достройка завершится в Севастополе. Сейчас просто идет окончательное утверждение проекта. Я думаю, что мы его спустим на воду следующей осенью и потом испытания проведем в следующем году. Мы частично здесь проведем, спустим, проверим, а потом переведем его на достройку», — сказал Владимир Середохо в комментарии ТАСС.

Проектирование «Пионер-М» вели ученые Севастопольского государственного университета. Строить корабль будут на трех заводах Объединенной судостроительной корпорации: Средне-Невском судостроительном заводе, крымском предприятии «Судокомпозит» и Севморзаводе. Длина корабля составит 25,7 метра, ширина — девять метров, скорость — 10 узлов, водоизмещение — 82 тонны.

Проект реализуют при поддержке Минобрнауки, ОСК и Агентства стратегических инициатив. Финансирование строительства судна осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой, а индустриальным партнером проекта выступает ОСК. Объем инвестиций в реализацию проекта — 300 миллионов рублей.