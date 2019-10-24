Москва, 24 октября. Оппозиция наметила себе новую «сакральную жертву» в лице заместителя главы «Комитета за гражданские права» Андрея Маякова, считают эксперты.

.Мошенник, взяточник и вымогатель Маяков оказался новым «героем» московских либералов. Отмечается, что подозреваемый в мошенничестве, получении взятки и вымогательстве уже четырежды был судим за эти преступления. Маякова задержали 22 октября. Глава «Комитета за гражданские права», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин рассказал, что правоохранители провели в офисе и квартире Маякова обыск.

Перед появлением полиции на рабочем месте Маякова появился клиент, некий Малков. Как пишет издание, ему была оказана помощь в виде публикации в СМИ. Выяснилось, что Маякова уже пятый раз ловят на мошенничестве. К примеру, имея три судимости, в 2015 году он пообещал подозреваемому в наркоторговле и ранее отсидевшему срок жителю Москвы «решить вопрос» с прокурором.

Кроме того, всплыли факты сотрудничества Маякова с американскими фондами Макартуров и USAID, они известны как организаторы цветных революций. По данным издания, он курировал получение комитетом грантов от западных спонсоров. Как пишет «Экономика сегодня», это значит, что правозащитная организация Бабушкина является иноагентом.

Ранее основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный на Форуме Бориса Немцова назвал русофобами представителей системной оппозиции в России, хотя ранее сам поддерживал их при помощи своего проекта «Умное голосование».

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда «оппозиционеры» открыто проявляют свое лицемерие. После того, как Минюст РФ признал ФБК Навального иностранным агентом из-за получения зарубежного финансирования, представители организации, как и сам основатель, поспешили объявить, что «ни копейки» не получали от Запада. Однако выяснилось, что только в этом году зарубежные компании произвели транши на счета ФБК на сумму как минимум 140 тысяч рублей.