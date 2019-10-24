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Президент Бразилии сообщил о заинтересованности Киева в покупке военных самолетов

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Президент Бразилии сообщил о заинтересованности Киева в покупке военных самолетов

Бразилиа, 24 октября. Киевское руководство заинтересовано в покупке бразильских военных самолетов. Об этом сообщил в четверг в своем Twitter-аккаунте президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины [Зеленский] заинтересован в покупке самолетов Super Tucano», — написал бразильский лидер.

По его словам, глава дипломатического ведомства Бразилии Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения Киевом военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства.

Super Tucano — легкий турбовинтовой штурмовик, созданный предприятием Embraer. Военные машины оснащены пулеметами и пушками.

Ранее китайские СМИ сообщили, что украинское конструкторское бюро (КБ) «Прогресс» имени академика Ивченко может передать Пекину передовые наработки по самому большому в мире транспортному военному самолету Ан-225 «Мрия».

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Источник: Twitter
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