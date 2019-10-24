Эрдоган назвал Обаму виновным в бегстве 350 тыс. жителей Кобани из-за курдов-террористов

Анкара, 24 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил 44-го президента США демократа Барака Обаму в поддержке курдов-террористов, из-за действий которых 350 тысяч жителей Кобани (Айн-аль-Араб) бежали на территорию турецкой республики.

На вопрос журналиста, как от Отрядов народной самообороны (YPG) будет зачищен Айн-эль-Араб в Сирии, рассказал, что «Россия все время делала некоторые предложения по вопросу входа в Айн-эль-Араб», но, в свою очередь, США придерживались противоположной позиции. Соответствующую информацию передает турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı.

«Такой подход сохраняется еще со времен президентства Барака Обамы. Знаете, что Обама самолетами доставил в Кобани вооружения, боеприпасы, и так далее, и оттуда начался отток населения в нашу страну», — объяснил турецкий лидер.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, в настоящее время на территории Турции находятся 350 тысяч жителей Кобани, «тому причина — Обама».

«У нас там нет проблем с курдами. Наша заноза там — террористы», — резюмировал президент Турции.

Ранее американский президент Дональд Трамп во время телеобращения из Белого дома по поводу ситуации в Сирии заявил, что безопасность на Ближнем Востоке только пострадала от военных кампаний, проводимых в последние десятилетия с участием США. Он обвинил 44-го президента США Барака Обаму в том, что тот делал все возможное для смены режима в ближневосточной республике. Однако, как считает Трамп, этот сценарий провалился.

Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операции «Источник мира» на севере Сирии с целью формирования буферной зоны вдоль границы Турции и САР. Главная задача — борьба с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1. В Сочи 22 октября прошла встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны договорились, что курды-террористы должны будут отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция Анкары против курдских террористов завершена.

1 Организация запрещена на территории РФ.