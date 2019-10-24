Киев должен признать особый статус Донбасса и вывести оттуда войска

Спустя более двух недель после 7 октября, согласованной даты вывода войск из Золотого и Петровского, стало окончательно понятно, что «нормандский формат» зашел в тупик. В Москве, Берлине и Париже констатируют: условия для встречи лидеров «четверки» Киевом не выполнены, поэтому и даты саммита пока нет и быть не может. Более того, эти условия со стороны России становятся все жестче, а шансов их выполнить у киевских властей — все меньше. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Судя по информационной повестке последних дней на Украине, президент Владимир Зеленский и его команда вообще перестали говорить о «скорой встрече с Путиным». Хотя еще в начале октября на Банковой даже пытались «пугать» Кремль и Европу: мол, «если «нормандского саммита» не будет в ближайшие недели, то Киев может выйти из переговорного процесса».

Подготовка к встрече застопорилась после фактического отказа Украины разводить войска в Петровском и Золотом. Отведение сил и средств должно было начаться еще 7 октября, но под давлением национал-радикалов приказа от Зеленского на это так и не поступило. Формально на Банковой заявили, что, мол, «будем ждать семидневного прекращения огня». Но уже всем понятно, что украинские власти спасовали перед акциями националистов и отчаянно не хотят провоцировать новые уличные выступления.

Решение «команды Зе» не отводить войска вызвало холодную реакцию в ОБСЕ и крайне негативную — в России. Последние заявления из Москвы дают понять, что «мяч пока еще на стороне Киева». Однако, по мнению аналитиков, пространства для маневра у Украины все меньше — Россия выдвинула новые условия к «нормандской встрече».

«Нормандскому формату» сейчас тяжело, — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — В ситуации, когда в Киеве заявляют о неких «новых подходах», очень тяжело подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время».

Так Кремль отреагировал на то, что «команда Зе» якобы планирует вести переговоры на своих условиях — с ограниченной амнистией для жителей ЛНР и ДНР и «урезанным» особым статусом Донбасса. При этом в офисе президента Украины признают, что «при урегулировании ситуации в Донбассе была недостаточная коммуникация с украинским обществом».

По мнению политолога, главы информационно-аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова, власть откровенно «прогнулась» перед националистами и тем самым поставила себя в крайне уязвимое положение.

«Манифестации радикалов стали одним из звеньев в цепи протестных акций — в рамках общего «протестного дискурса», который в ближайшей перспективе будет только наращиваться, — сообщил он. — Понятно, что именно эти акции, а не какие-то мифические «обстрелы в Донбассе», сорвали разведение войск и вынудили власть отказаться от взятых на себя обязательств перед международными партнерами. Все это сильно напоминает худшие примеры поведения администрации Порошенко — например, в ситуации с экономической блокадой Донбасса, организованной экс-нардепом Семеном Семенченко. Государство вновь фактически пошло на поводу у радикальной «улицы», согласилось с требованиями «ветеранов АТО» и националистов. Для того, чтобы прямо не признавать этого, в команде Зеленского завели разговор о каких-то «красных линиях», «плане Б» и «формуле Штайнмайера».

Реакция России на это была вполне логичной и адекватной, полагает аналитик.

«Президент Владимир Путин прямо сказал: Украина не разводит войска и не выполняет своих обязательств. Для того, чтобы их выполнить, нужна твердая политическая воля, — напомнил Рудяков. — В данном случае не Россия — основной переговорщик, а Париж и Берлин. Однако реакция со стороны Франции и Германии оказалась вялой и невнятной. В итоге саммит в «нормандском формате» вновь перенесся на неопределенный срок».

Эксперт напомнил: теперь глава МИД Пристайко говорит, что якобы «саммит переносится на середину ноября».

«Все это — не более чем красивые слова, на деле это «вилами по воде писано», — уверен политолог. — Глава МИД вынужден был признать, что еще никто даже не приступал к согласованию итогового документа саммита. А без четкой структуры этого документа никто никуда не поедет, особенно из Москвы. Поэтому саммит откладывается до тех пор, пока французы, немцы и россияне не поймут, что реально может украинская власть и конкретно президент Зеленский. Может ли он вести самостоятельную политику или будет бесконечно искать компромисс с «партией войны», предлагая все новые варианты для урегулирования конфликта в Донбассе».

Судя по публикациям в немецкой прессе, в Берлине окончательно убедились в том, что встреча в «нормандском формате» сейчас «зависла», говорит глава ИАЦ «Перспектива».

«В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон делает все, чтобы убедить Владимира Путина встречаться даже в такой ситуации. Но эти попытки пока не имеют успеха. Кроме того, в Москве четко дали понять, что если Владимир Зеленский начнет говорить на встрече о каких-то «красных линиях», то Путин просто не приедет. В целом попытки «Зе-команды» отказаться от ранее взятых на себя обязательств (прежде всего в плане разведения войск), а также попытки через ФРГ и Францию «продавить» Россию на встречу без выполнения этих обязательств, привели к прямо противоположному результату».

Более того, отмечает Рудяков, в последнее время позиция России еще более ужесточилась. В частности, появилось новое условие для проведения саммита — имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

«А ведь ранее шла речь только лишь о согласии Киева на текст этой «формулы», — подчеркивает аналитик. — Под «имплементацией» в Москве имеют в виду принятие Верховной радой закона о выборах в Донбассе и продление закона об особом статусе. Похоже, наслушавшись россказней Зеленского о «красных линиях», в Кремле решили сначала увидеть, что это за законы, насколько они согласуются с Минскими соглашениями и будут ли они приняты вообще. И только после этого там готовы встречаться».

В конце концов, говорит политолог, если уж даже такой технический вопрос, как разведение войск на двух участках (который уже проводился без особого шума в 2016 году), Киев не может решить, боясь сопротивления националистов, то о принятии законов по Донбассу вообще говорить трудно.

«Нет ничего удивительного, что рейтинг Владимира Зеленского и его команды падает. Эта тенденция ожидалась и ранее, но ее связывали с ухудшением экономической ситуации и обострением социальных проблем в стране. Если рейтинг продолжит падать и дальше, то станет ясно, что истинная причина — это неспособность установить мир, продемонстрированная Зеленским. Впрочем, нынешний рейтинг президента в 66% поддержки не так уж плох, у него еще есть некий кредит доверия среди украинцев».

Если же глава страны продолжит действовать в нынешнем ключе, то стоит ожидать, что от него разбежится большая часть нынешних сторонников, а то и вовсе будет попытка госпереворота.

«Президент очевидно не может противостоять радикалам и уйти от дискурса Порошенко, — подчеркивает эксперт. — У него нет ресурсов даже на то, чтобы убрать из власти главу МВД Арсена Авакова. Поэтому Зеленский вынужден катиться по этой колее. По этой же причине не происходит и снятия экономической блокады с Донбасса, которая ежедневно наносит Украине огромный экономический ущерб. Заметьте: никто из представителей новой власти об этом даже не говорит. Зеленский в ходе пресс-марафона ответил на сотню вопросов о Донбассе, но ничего не сказал про отмену экономической блокады. Кроме того, власть в ее нынешнем состоянии не может пойти и на прямые переговоры с Луганском и Донецком. Без этого никакое урегулирование конфликта в Донбассе невозможно».

Что касается проведения выборов в Донбассе, то о них сейчас даже нет смысла говорить. Выборы по нынешнему украинскому законодательству там провести невозможно, а процесс имплементации в него «формулы Штайнмайера» легко могут сорвать те же радикалы, говорит аналитик.

В целом, по мнению экспертов, из всего сказанного в Москве в последние дни можно сделать два вывода. Первый из них: Россия не пойдет на встречу с Зеленским в любом формате без разведения войск в Золотом и Петровском. Второй вывод: саммита не будет до тех пор, пока не появится четкое понимание, каким у «команды Зе» видят «обновленный» закон об особом статусе Донбасса, а также закон о выборах в ЛНР и ДНР, в которые должна быть интегрирована «формула Штайнмайера».