Врачи рассказали об опасности утренней чашки кофе

Москва, 24 октября. Чашка кофе вместо полноценного завтрака утром отрицательно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила гастроэнтеролог Мария Бадалян.

По мнению врача, любитель кофе должен быть уверен в собственном здоровье. Именно при этом условии потребление кофе по утрам может быть приемлемо.

«Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой «завтрак» никуда не годится», — подчеркнула медицинский специалист.

Наиболее опасно кофе по утрам для людей с повышенным артериальным давлением, пишет «Газета.ру». Для гипертоников это чревато развитием инфаркта или инсульта, сообщает «Вечерняя Москва».

Утренний кофе в умеренных количествах может быть полезен для гипотоников — напиток повышает давление, тем самым стабилизируя его до нормальной отметки. Однако и здесь нужно знать меру — если человек с низким давлением каждый день предпочитает завтраку кофе, то это также может отрицательно отразиться на его здоровье.

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