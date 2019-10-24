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Врачи рассказали об опасности утренней чашки кофе

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Врачи рассказали об опасности утренней чашки кофе

Москва, 24 октября. Чашка кофе вместо полноценного завтрака утром отрицательно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила гастроэнтеролог Мария Бадалян.

По мнению врача, любитель кофе должен быть уверен в собственном здоровье. Именно при этом условии потребление кофе по утрам может быть приемлемо.

«Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой «завтрак» никуда не годится», — подчеркнула медицинский специалист.

Наиболее опасно кофе по утрам для людей с повышенным артериальным давлением, пишет «Газета.ру». Для гипертоников это чревато развитием инфаркта или инсульта, сообщает «Вечерняя Москва».

Утренний кофе в умеренных количествах может быть полезен для гипотоников — напиток повышает давление, тем самым стабилизируя его до нормальной отметки. Однако и здесь нужно знать меру — если человек с низким давлением каждый день предпочитает завтраку кофе, то это также может отрицательно отразиться на его здоровье.

Ранее психологи рассказали, почему у человека, работающего в компании, может наступить эмоциональное выгорание. В числе причин — частые перекуры или перерывы на чай и кофе, а также общая конфликтность персонала, пишет радио Sputnik. Чтобы побороть тяжелое психологическое состояние, эксперты рекомендуют «брать тайм-аут», чтобы подумать и разобраться в себе.

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