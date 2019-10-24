Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции против курдов-террористов в Сирии

Брюссель, 24 октября. Главы министерств обороны стран Североатлантического альянса проведут в Бельгии переговоры, основными темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии и окончание турецкой операции против курдов-террористов, а также будущее повышение трат на оборону.

Невзирая на то, что военный блок формально не присутствует на севере Сирийской Арабской Республики, операция Анкары в этом регионе обещает стать приоритетной темой переговоров, поскольку спровоцировала напряженность в отношениях с другим соратником по НАТО — США. Ранее военный блок призывал «все силы на местах действовать осторожно и в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права».

Во время предваряющей переговоры пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил представителям СМИ, что военные министры, как планируется, обсудят и идею министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о формировании международной зоны безопасности в Сирии на рубежах с Турцией.

Заместитель руководителя дипломатического ведомства РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва не видит необходимости в создании зоны безопасности на северо-востоке САР под международным контролем.

Во вторник, 22 октября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по окончании многочасовых переговоров подписали меморандум, состоящий из 10 пунктов. В одном из пунктов документа указано, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Военные РФ и САР будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов.

По окончании переговоров лидеров двух стран глава МИД России Сергей Лавров заявил о прекращении турецкой операции против курдов-террористов в САР.