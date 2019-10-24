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Forbes назвал богатейших женщин России

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Forbes назвал богатейших женщин России

Москва, 24 октября. Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России. Первую строчку списка вновь заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Ее состояние издание оценивает в 1,2 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга заняла генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние журнал оценивает в миллиард долларов. На третьем месте в списке — Татьяна Ковальчук (600 миллионов долларов).

Также в рейтинг вошли: экс-супруга президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева — Елена Рыболовлева — и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева. Всего в списке — 25 женщин.

Ранее семь российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей мира про версии Forbes. Для составления рейтинга специалисты компании Stаtistа по заказу журнала провели более 1,4 миллиона опросов на мировом и региональном уровнях.

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Источник: Forbes
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