Замглавы Минкомсвязи разъяснил ситуацию с блокировкой Telegram в России

Москва, 24 октября. Блокировка Telegram не равнозначна запрету на использование данного мессенджера. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — сказал он в комментарии РИА Новости.

На вопрос, законно ли пользоваться Telegram в России, Волин ответил утвердительно. Ранее эту информацию подтвердил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, сообщает телеканал «360». Он рассказал, что сам активно пользуется Telegram. Кроме того, по словам Пескова, именно данный мессенджер применяется для единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта на площадках более чем 150 российских вузов.

Напомним, весной 2018 года в связи с соответствующим решением суда Роскомнадзор запустил процесс блокировки Telegram, поскольку руководство компании отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования. В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о новой системе противодействия распространению запрещенного контента и блокировки Telegram. Ожидается, что результат будет представлен в течение года.

Жаров отметил, что существующие механизмы не позволяют полностью заблокировать мессенджер, а могут лишь нарушить работу сервиса. Кроме того, глава РКН подчеркнул, что сотрудники Telegram постоянно меняют конфигурацию мессенджера.