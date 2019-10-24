Россия примет ЧМ по пляжному футболу 2021 года

Москва, 24 октября. Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Об этом сообщили в четверг на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА), которое состоялось в Шанхае.

По имеющимся данным, международный старт примет Москва. Кроме того, на проведение чемпионата мира претендовали Чили и Сальвадор. Заявку на проведение ЧМ по пляжному футболу Российский футбольный союз (РФС) ратифицировал прошедшим летом. Как отмечал генеральный секретарь РФС Александр Алаев, исполком РФС утвердил заявку российской стороны на проведение состязаний в 2021 году — «статусного и самого престижного турнира».

Алаев тогда же выразил уверенность, что у России есть все шансы на победу.

Первенство мира по пляжному футболу текущего года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сборная России два раза побеждала в данном турнире — в 2011 и 2013 годах.

Турнир проводится в течение 18 лет, с 2005 года проводится ежегодно в декабре.

В прошлом году сообщалось, что первый в России спортивный комплекс с крытой ареной для пляжного футбола появится в Петербурге.