В России могут ужесточить наказание за недолив топлива на АЗС

Москва, 24 октября. В Кодексе об административных правонарушениях может появится пункт, регламентирующий санкции в отношении автозаправочных станций в случае недолива бензина. Сумма возможного штрафа для нарушителей составит несколько миллионов рублей.

Штрафы за недолив бензина могут быть установлены в 2021 году. О введении новых санкций сообщал в сентябре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров.

Новый законопроект, регламентирующий штрафы для АЗС, планировали внести на рассмотрение в Госдуму еще в осеннюю сессию, но правительство России отправило документ назад в министерство промышленности и торговли. Орган исполнительной власти объяснил отказ тем, что все инициативы о изменении КоАП, блокируются. Принятие обновленного кодекса ожидается в 2020 году, а действовать он начнет с 1 января 2021 года.

Согласно тексту законопроекта, штраф за недолив бензина составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Если нарушение будет выявлено повторно, то сумма штрафа увеличится до 3% от общей выручки, при этом не менее двух миллионов рублей, пишут «Известия».

Отметим, что согласно исследованиям специалистов, каждая пятая АЗС в России недоливает клиентам топливо, а некачественный бензин реализуют на каждой десятой автозаправочной станции.

Ранее сообщалось, что Росстандарт вскоре может получить дополнительные права на проверки работы автозаправочных станций, закупая топливо на проверку. Кроме того, специалисты разрабатывают «скрытый» прибор, с помощью которого тайный покупатель сможет обнаружить недолив бензина на АЗС на уровне 1%.