Доктор Мясников объяснил план действий во время гипертонического криза, как у Малышевой

Москва, 24 октября. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как необходимо действовать во время гипертонического криза, по причине которого была госпитализирована Елена Малышева.

Гипертонический кризис стал темой одного из выпусков «О самом главном». В рамках программы Александр Мясников заявил, что это состояние является настоящей угрозой для мозгового кровообращения, что, в свою очередь, может привести к инсульту. По словам доктора, гипертонический кризис сопровождается тошнотой, помутнением сознания, нарушением зрения. Кроме того, среди симптомов значатся головная боль и рвота. Фактически такое состояние можно назвать предынсультным.

Доктор Мясников заметил, что есть люди с давлением 200 на 120, однако у них ничего не болит, поэтому обращений в скорую помощь и не поступает. Но, как подчеркнул телеведущий, критическим для здоровья считают давление 180 на 120. Если этот порог превышен, то «может быть все». Во многих странах человека с таким давлением экстренно госпитализируют в течение шести минут, объяснил Мясников.

По его словам, если давление повысилось до критического уровня, то важно как можно скорее вызвать скорую помощь и принять препарат, который медленно снижает давление. Также Мясников объяснил, почему не советует принимать быстродействующие препараты под язык — это ударит по организму намного сильнее. Людям с гипертоническим кризом нужно лечь на кровать, выключить все источники шума и спокойно ожидать доктора.

Телеведущий обратил особое внимание на тот факт, что у 37% людей с критически высоким давлением показатели приходят в норму без медикаментов в течение двух часов. Людям с гипертонией важно на регулярной основе посещать врача, резюмировал Мясников.

Ранее сообщалось, что известную российскую телеведущую Елену Малышеву экстренно госпитализировали в столице. Она сама сообщила об этом в своем профиле в социальной сети Instagram. Малышева записала несколько видео для подписчиков прямо из машины скорой помощи. По ее словам, медиков пришлось вызвать из-за резкого скачка давления, которое поднялось до показателей 200 на 130.

Муж телеведущей Игорь Малышев в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о состоянии супруги. По его словам, приступ произошел дома в тот момент, когда его «к сожалению, не было в России и в Москве». Он добавил, что телеведущая к настоящему моменту уже вернулась к работе. Действительно, утром 23 октября Малышева подробно рассказала, как действовать в подобной ситуации, пишет «Газета.ru».