Военная полиция РФ в Кобани расположится в двух километрах от границы Сирии с Турцией

Дамаск, 24 октября. База российской военной полиции в окрестностях сирийского Кобани (также известен как Айн-аль-Араб) расположена в двух километрах от границы арабской республики с Турцией. Об этом сообщил представитель командования группировки российских войск в Сирии Игорь Серицкий.

Он отметил, что российская военная полиция, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями между РФ и Турцией, с полудня 23 октября приступила к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы. В зоне патрулирования находится и Айн-аль-Араб — по словам Серицкого, так далеко за Евфратом военные полицейские РФ еще не были.

«База располагается на погранзаставе в нескольких километрах от Айн-аль-Араба и в двух километрах от турецкой территории. С нее хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города», — цитирует слова Игоря Серицкого ТАСС.

Он добавил, что база находится на господствующей высоте и оборудована в том числе вышкой связи. Отсюда военная полиция РФ вместе с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод из приграничной зоны курдских террористов.

Город Кобани (Айн-аль-Араб), расположенный на востоке провинции Алеппо, перешел под контроль Дамаска несколько дней назад. С января 2015 года город контролировали силы SDF.

Отход курдов-террористов из Кобани связан с проведением операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Анкара вела военные действия в САР с 9 октября. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. Речь идет в том числе об освобождении приграничных территорий от «Демократических сил Сирии» (SDF), которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые состоялись 22 октября в Сочи, был подписан меморандум о взаимопонимании. В соответствии с документом, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы Турции и САР за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники.

Россия и Турция будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. При этом отвод радикалов и их техники должен быть осуществлен в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.