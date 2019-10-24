Вашингтон, 24 октября. ВВС США расследуют сообщения об обнаружении марихуаны на военной базе в штате Северная Дакота, где размещены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. Отмечается, что в социальных сетях появилась информация об обнаружении у военного на базе ВВС США «Майнот» марихуаны. Пользователи писали, что боец был пойман во время курения в ходе своей смены.

Американского военного поймали за курением марихуаны на ракетной базе США. Обыск позволил найти самокрутку с наркотиком в одном из помещений. Как пишет издание Task & Purpose, представитель военной базы «Майнот» американской армии Габриэль Кушинг подтвердил изданию, что руководство базы расследует «сообщения о подозрении на нелегальные наркотики на ее наземном объекте».

Ранее сообщалось, что ветераны армии США массово спиваются и кончают с собой от безысходности. В докладе сообщается, что чаще всего к самоубийствам, как к способу решения всех проблем, прибегают молодые мужчины от 18 до 39 лет.

Напомним, на протяжении последних 20 лет США постоянно участвуют в различных зарубежных военных конфликтах разной степени интенсивности. Так, согласно последнему отчету Белого дома, в настоящее время войска США официально развернуты в семи странах: Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Нигере, Сирии и Сомали. На словах цель благая — борьба с террористами запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1 и «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена на территории РФ), а также защита национальной безопасности Соединенных Штатов.

Врагами американских военных объявлены хуситы в Йемене, члены движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), террористические группировки в Афганистане, армия законного президента Сирии Башара Асада, радикальные сомалийские исламисты, боевики ИГИЛ1 в Нигере и другие вооруженные формирования, чем-то досадившие Вашингтону.

1 Организация запрещена на территории РФ.