Берлин, 24 октября. Немецкие предприятия потеряли более ста миллиардов долларов за время действия антироссийских санкций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на германский парламент.

Как отметил член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт, депутаты изучают вопрос о возмещении нанесенного предприятиям ущерба. Также фракция Гердта выступает за отмену ограничений и пересмотре отношений с Москвой. Он выразил сомнение относительно того, что предложение АдГ примут, однако обратил внимание на то, что инициатива была рассмотрена во втором чтении, передает НСН.

По имеющейся информации, данные Федеральной таможенной службы (ФТС) демонстрируют неуклонное сокращение торговли между Москвой и Берлином после введения рестрикций. В 2014 году она составляла около 70 миллиардов долларов, а в конце 2015 года — 45, сообщает «ФедералПресс».

В октябре текущего года в институте мировой экономики рассказали об ущербе западных государств от антироссийских санкций. Так, Германия каждый месяц теряет практически 700 миллионов долларов.

Первые санкции против Москвы были введены в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает регион украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».