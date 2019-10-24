Москва, 24 октября. Специалисты предлагают использовать детектор лжи при отборе кандидатов в российский отряд космонавтов. По мнению экспертов, это позволит выявлять скрытых алкоголиков, наркоманов, преступников и ненормальных.

Кандидатов в космонавты в России могут заставить проходить полиграф. Отмечается, что введение полиграфа является одним из возможных вариантов повышения эффективности отбора кандидатов для полетов в космос. Как пишет научный журнал «Пилотируемые полеты в космос», полиграф позволяет узнать больше информации о прошлом человека, уточнять биографию, обнаруживать зависимость от алкоголя, наркотиков и азартных игр и так далее.

Ранее сообщалось, что российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора. Российская беговая дорожка БД-2 на борту Международной космической станции выработала свой ресурс, но продолжает функционировать, рассказала заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова.

По ее словам, дорожку доставили на МКС в 2013 году. Она призвана помогать космонавтам поддерживать состояние мышц, а также уровень физической работоспособности на предполетном уровне. Ярманова подчеркнула, что российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора. Это более 40 тысяч километров.

В случае возникновения проблем с тренажером, с земли на МКС отправят другую беговую дорожку.

Напомним, что суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза. Об этом рассказал директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.

Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое. По словам эксперта, цена продуктов, которые ежедневно употребляет один космонавт, превышает 30 тысяч рублей. Добровольский уточнил, что стоимость продуктового набора космонавта — 30–35 тысяч, тогда как в 2010 году она была 15 тысяч рублей.