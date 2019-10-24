В Госдуме рассказали, как ядерные силы не позволяют США «разделаться» с Россией

Если Россия проявит «слабинку» в ядерных силах, то США «сразу же нас сожрут», считает первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин.

В Китае считают, что наличие у России стратегических ядерных сил не позволяет США рассматривать планы нападения на российскую территорию. Об этом пишет китайское издание Sohu.

По словам автора статьи, «если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, именно поэтому их еще называют «секретом обеспечения мира».

В статье отмечается, что Вашингтон по-прежнему опасается РФ, несмотря на распад СССР и многократное уменьшение бюджета на оборону.

Российские стратегические ядерные силы пребывают в полной боевой готовности, что «вынуждает американцев держать порох сухим», считает журналист.

Как отмечает Александр Шерин, только ядерные силы сдерживают США, иначе бы они «уже давным-давно с нами разделались».

«Как только Российская Федерация даст какую-то слабинку, они нас сразу сожрут. Кроме того, многие подключатся к этому вопросу», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам депутата, Минобороны уже провело перевооружение на 75%. Он уточняет, что в рамках проводимой модернизации необходимо уделять внимание средствам доставки ядерного оружия.

«Ракеты типа «Калибр» можно использовать с обычным вооружением, а можно снабдить их ядерной боеголовкой. Поэтому тут два основных момента — дальность и скорость. Чем дальше и быстрее летит ракета, тем больший мы можем нанести ущерб нашему противнику в любой точке мира. Мир не будет сегодня воевать с копьями и луками. Несколько точных ударов по атомной электростанции — и все», — сказал собеседник ФАН.

Кроме того, сокращение военного бюджета РФ — относительно бюджета Пентагона — не может восприниматься как абсолютная величина, подчеркивает депутат.

«США тратят военный бюджет на содержание армии, которая на 500 тысяч человек больше российской. У США численность вооруженных сил составляет 1,5 млн, а у России — 1 млн человек. Однако США необходимо тратить более 2,5 млрд долларов на содержание одного авианосца, а у американцев их более 10. Представьте себе, сколько нужно еще денег потратить, чтобы содержать более 1000 военных баз, которые расположены по всему миру. Они эти деньги проедают», — сообщил Шерин.

Ранее стало известно, что жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне, об этом пишет шведская газета Svenska Dagbladet. В ЕС осознают, что в случае военного конфликта США и России Европа превратится в ядерное поле боя, считает ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

По данным результатов опроса Европейского совета по международным отношениям, от 53% до 85% европейцев предпочли бы сохранить нейтралитет. Однозначную поддержку Вашингтону выразили от 3% до 19% жителей 14 стран ЕС.

Столь низкие показатели газета связывает с тем, что США слишком активно продвигают позицию «Америка превыше всего». Среди опрошенных нашлись и открыто заявившие о поддержке России в потенциальном конфликте.

Европейцы начинают понимать, что они находятся на острие военного соперничества двух сверхдержав, говорит Александров. После разрушений Первой и Второй мировых войн европейцы насытились вооруженными конфликтами, в отличие от США, утверждает военный эксперт. Воевать в Европе никто не хочет. Европа превратилась бы в ядерное поле боя между СССР и США, где были бы основные разрушения, подчеркивает Александров.